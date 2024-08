Sobra tanta hipocresia

Creat: Actualitzat:

Al final tot va sortir bé i el teatret de les baralles de la família Galdeano-Suescun mostrat en viu i en directe a ¡De viernes! va ser el més vist d’aquell dia. Però no serà perquè Telecinco no anés disparant-se al peu al llarg del programa. Això sí, esquers no en van faltar, fins a l’embafament, però abans que aparegués la protagonista a criticar i a deixar anar unes llagrimetes, la direcció va col·locar al davant –qui mana, mana– una entrevista promocional a Carlos Latre del seu Babylon Show, que comença avui; tot seguit, després dels esquers corresponents, una altra a Xuso Jones i al seu concurs Lo sabe, no lo sabe, que també arranca aquest dilluns a Cuatro. Les xarxes es van incendiar (com m’agrada aquest tros de tòpic!), en contra, és clar. Dit això, a tots aquells que qualifiquen la presència de Sofía Suescun al plató com una exclusiva i d’una valentia sense límits davant dels seus patiments caldria recordar-los que la seua presència no va ser gratuïta, ni barata, i que va arribar després d’àrdues negociacions en un despatx pactant preu i el que havia o no de dir. Això exigia menys exhibicionisme públic i més jutjats.