Un fracàs més que cantat

Durant l’estiu, i quan no ho és també, les decisions dels responsables de les cadenes televisives, en un traient a la sorra de les audiències programes i més programes per veure què passa, s’assemblen, i molt, a les que prenen els prebosts romans al circ: anem posant gladiadors per veure si algun aconsegueix sobreviure. Per desgràcia, molt pocs (programes i gladiadors) ho aconsegueixen. El (pen)últim a caure ha estat Dinastías, la basta còpia que Telecinco ha fet dels Lazos de sangre de La 1. Això és agafar una saga familiar mediàtica i esprémer-la com un llimó. Si a RTVE la cosa ha funcionat a mitges, després de tres temporades, a Mediaset s’ha estavellat de bon començament. Joaquín Prat, el gladiador enviat a la sorra, se les va tenir amb la família Ruiz-Mateos. Dissabte va arribar a un míser 6,9 perquè ni sorprèn, ni interessa, ni amb l’afegit de les maledicències, marca de la casa. Com no seria la cosa que fins i tot una reposició com va ser la d’Atrapa un millón d’Antena 3 de la mà de Joanra Bonet va tenir una millor acceptació.