Un debut esperançador

El Babylon Show de Carlos Latre a Telecinco va tenir un més que correcte debut. No va ser excepcional, però sí correcte. Va superar els dos dígits (10,1) i va tenir una arrancada millor, per citar un exemple recent, que els Cuentos chinos amb els quals Jorge Javier es va estavellar en el prime time nocturn de la cadena fa pocs mesos. El fet de començar una setmana abans que l’enemic a batre, Pablo Motos, ho faci, servirà per greixar i corregir els defectes que es van veure en l’estrena. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, va ser el primer convidat i el padrí del programa. El gag inicial va ser bo. Latre i els seus en un vestidor i De la Fuente donant-los l’arenga abans de sortir al plató. Els va venir a dir allò de “sortiu i disfruteu”. Per cert, va resultar si més no curiós que Latre debutés en televisió com a col·laborador de Xavier Sardà a Crónicas marcianas i que aquí Sardà serà col·laborador de Latre. A l’espera que Broncano entri en lliça, hauria de preocupar Mediaset que una reposició d’El Hormiguero, a la mateixa hora, arribés a obtenir un 9,6 d’audiència.