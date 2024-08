Tots eren experts

Creat: Actualitzat:

Ahir va ser un no parar. Els informatius de ràdio i televisió; els magazins de matí i tarda, i fins i tot un especial nocturn de Telecinco, a més, per descomptat, del més periodisme de García Ferreras a Al rojo vivo. Tot va ser poc per seguir en rigorós directe, al matí, i saberuda anàlisi després, la sentència del crim comès per Daniel Sancho, fill i net d’actors. Va evitar la pena de mort, però va ser condemnat a cadena perpètua. Hi havia tant galimaties, presses, urgències per donar la notícia, abans, més i millor, que fins vam trobar a faltar José María García, en aquells gloriosos carrusels, donant pas al crit de “Novedades en Antena 3” (és un dir), Endavant, companys!” en una imitació d’aquell clàssic, “Gol a Las Gaunas”. No obstant, el cas és que ràdios i televisions van mobilitzar tot el que tenien millor a mà per comentar la jugada. I, oh, sorpresa! Tots es van convertir, alguns més i altres menys, en veritables experts en el dret penal tailandès, elucubrant el que li podia passar al condemnat a partir d’ara mateix.