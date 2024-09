Broncano no va fer el ‘sorpasso’

Creat: Actualitzat:

Les audiències de dilluns s’assemblen moltíssim a les valoracions de qualsevol comici electoral. Ningú no es col·loca l’etiqueta de perdedor, a excepció de Telecinco. El Babylon Show de Latre es va quedar en un 3,1 (superat fins i tot per la troupe de María Patiño a TEN) malgrat tenir al plató Koke, Marcos Llorente i Enrique Cerezo. Ni els colchoneros més incondicionals ho van veure. I a més van arrossegar a l’anonimat Entrevías (7.3). En canvi, entre Atresmedia i RTVE la cosa canvia. Oficialment, el guanyador absolut va ser Pablo Motos amb el seu 23,8 asseient al seu costat Victòria Frederica, a qui, en un gest de complicitat, la va anomenar tota l’entrevista Vic. En segon lloc, va quedar el debut de Broncano a La 1. El seu La Revuelta va fer un 17,1, però que, afegit al 16,1 de MasterChef Celebrity, va aconseguir que la cadena fos la més vista de la nit. I analitzant el seu debut. A casa Broncano no va agradar. La seua fotocòpia de La Resistencia de Movistar no sembla el més indicat per a La 1: vocalitza malament i ràpid i els seus acudits costen molt d’entendre. Caldrà millorar.