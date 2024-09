Presses i cuina no casen

Creat: Actualitzat:

Ho confesso. M’encanta cuinar. Ho faig diàriament. Hi ha qui diu que ho faig molt bé i d’altres que no. Qüestió de gustos i paladars. Però sí que he après una cosa que segueixo al peu de la lletra. Me la van ensenyar les meues mestres culinàries, que van ser les meues dos àvies i la meua esposa: davant dels fogons no s’ha de tenir pressa. Per això se’m van posar els pèls de punta quan vaig veure el nou programa gastronòmic de La 1, El gran premio de la cocina. Un espai que no passarà a la història. El presenten Lydia Bosch i Germán González. Un concurs per a cuiner aficionat que parteix d’una premissa estrident: “El rellotge no espera ningú.” I d’això es tracta. En 35 minuts, en temps real, els aspirants al triomf han de preparar dos plats, un primer i un segon, amb l’objectiu de divulgar la cuina espanyola amb productes de proximitat i sostenibles. En fi, ells sabran. És clar que pitjor està la cosa a MasterChef Celebrity, on la cuina ja és una secundària. L’última anada d’olla ha estat que havien de preparar un menú per a.. gossos. No tenim res contra les mascotes, però arribar a aquests extrems.. no li veig la gràcia.