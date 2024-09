‘Boom’ no explota a Cuatro

Creat: Actualitzat:

Són coses que ni tan sols Iker Jiménez no podria explicar. Com és possible que un concurs com Boom, que va ser sant i senya d’Antena 3 des del 2014 fins al 2022, fracassi estrepitosament a Cuatro des que Mediaset va adquirir-ne els drets? A Atresmedia el joc, que va repartir diversos pots milionaris, va ser la parella perfecta del posterior Pasapalabra amb Roberto Leal per fer un bloc imbatible a la franja de tarda. Ara, Christian Gálvez, que no ho fa malament en absolut, després del també discret Lo sabe no lo sabe, aconsegueix uns índexs paupèrrims (mai arriba al 5,00) veient-se superat fins i tot pel Ni que fuéramos el cementiri d’elefants de Sálvame a Ten.PD. Els “follets d’impremta” van jugar una mala passada al Boig d’ahir dijous. Es van menjar, i mai millor dit, tractant-se d’un text sobre gastronomia, un “LA DE LA MEUA”, traient tot el sentit a la frase que estava escrita així a l’original: “Les meues mestres culinàries van ser les meues dos àvies i LA DE LA MEUA esposa.” Les tres en glòria estiguin. Aclarit queda.