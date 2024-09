Trenta anys ja de ‘Friends’

Creat: Actualitzat:

Sembla que va ser ahir i ja han passat trenta anys des que un 22 de setembre del 1994 es va estrenar a la NBC Friends, una comèdia de situació de menys de mitja hora de durada per capítol, que al llarg de deu temporades (va deixar d’emetre’s el 2004) es va expandir arreu del món fins a ser catalogada com una de les millors de la història en el seu gènere. Als sons del tema que acompanyava els crèdits inicials, I’ll Be There For You, cantat per The Rembrandts, els espectadors es van enganxar a les aventures de sis joves de trenta anys, Rachel, Monica, Phoebe, Chandler, Joey i Ross, i la seua vida quotidiana a Nova York. I el més curiós de tot és que l’èxit no va pivotar en la mateixa trama, ni en els girs de guió, sinó en l’empatia que provocaven els personatges en l’audiència. Els actors i actrius, que van arribar a cobrar un milió de dòlars per capítol, van tenir després de l’adeu de Friends una sort desigual. Jennifer Aniston, Rachel, va ser la que millor va aprofitar l’estrebada, mentre que els fans plorem la recent pèrdua de Matthew Perry, Chandler Bing a la ficció.