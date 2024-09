Quin Cristo!

Creat: Actualitzat:

Ho reconec, aquest cap de setmana a casa ens hem quedat enganxats als programes televisius del cor i el seu tractament sobre l’aparició de les fotos, de fa 35 anys, sí, però són aquelles en les quals es veu el llavors rei espanyol fent-se petons a casa de l’amant, en aquell moment, Bárbara Rey. Les ha publicat una revista de gran tirada als Països Baixos, perquè aquí ningú s’havia atrevit a fer-ho (però, ara, com que ja són públiques, tots han pujat al carro). Tot i això, el cas no és aquest. Avergonyeix veure l’obstinació generalitzada a blanquejar les gestes amatòries de l’emèrit. Ningú ha fet referència al fet capital del moment. L’adulteri portant la corona reial en la seua egrègia testa (després n’hi ha hagut més, com se sap) i pagant els capricis de l’erari públic, a la qual cosa cal afegir el milionari pagament a Bárbara Rey perquè tingués la boca tancada. Però no. Aquí no. Aquí tot s’ha centrat sobre qui va fer les fotos, i com va arribar a ser capaç de vendre-les a l’estranger. El dolent és ara Ángel Cristo Jr., motivat per una guerra amb la seua mare.