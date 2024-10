Buenafuente és infal·lible

Creat: Actualitzat:

Encara no havíem tingut l’ocasió de comentar, i aplaudir, com de bé li va a Andreu Buenafuente (Reus, 1965) en el seu retorn a TV3 amb Vosaltres mateixos. Líder en aquesta franja nocturna a Catalunya superant, fins i tot, Broncano. Tampoc no ens estranya gaire. Buenafuente es troba, per mèrits propis, al top cinc del rànquing d’entreteniment de les televisions espanyoles. S’ho ha guanyat a pols des del seu debut, com a col·laborador de Mikimoto a Persones humanes. A la pública catalana, el fundador de la factoria El Terrat es va guanyar a pols la seua fama amb espais com Sense títol (1996-1998) o La cosa nostra (1999-2000) o ja fent el salt a les generalistes estatals amb Buenafuente (2005-2007) a Antena 3 o ja, filant molt prim, al Late motiv de Movistar (2016-2021) amb el seu inseparable amic Berto Romero, un altre que està al podi, amb qui va vorejar l’excel·lència radiofònica a la SER amb el seu magnífic Nadie sabe nada. El cas és que amb Vosaltres mateixos demostra setmana rere setmana que el seu regarrot continua intacte. Ens n’alegrem per ell i per nosaltres.