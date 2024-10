Luján no té sort, no

Creat: Actualitzat:

L’asturiana Luján Argüelles (Salas, 1977) està de pega. Els fats televisius li han estat esquius quan, després d’uns llargs mesos d’ostracisme, havia tornat al candeler i, a més, per partida doble. A Cuatro tenia, i encara té, el reality Quién quiere casarse con mi hijo i, a Telecinco, en actitud estel·lar, el concurs El rival más débil. Bé, aquest ja no el té. Així, la seua audiència ha estat tan baixa, o tan per sota del que s’esperava, que ja fa tres dimecres, el seu dia en pantalla, que no s’emeten. Els dos primers van ser desplaçats pels dos especials del ¡De viernes!, un de dedicat a Julián Muñoz i un altre dels flirtejos amatoris entre l’emèrit i Bárbara Rey. Ahir també va ser substituït per un llargmetratge d’allò més comercial. I encara queden tres programes, ja gravats, per emetre’s, que ara mateix Mediaset no sap què fer-ne. Quant al xou de Cuatro, era previsible. El teatret, mal guionat a més, d’un grup de noies, se suposa que casadores, intentant lligar amb un tendret, i sobretot satisfer la seua mama, està ja massa desfasat, a més de ser incorrecte.