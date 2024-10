Tr3ce recupera ‘Classics’

Creat: Actualitzat:

La veritat és que aquest programa que honra, amb la seua emissió, els grans títols de la història del cine mai no se n’ha anat del tot. Va marxar el mestre José Luis Garci després de tres temporades al negar-se a acceptar el veto a les pel·lícules en blanc i negre en el seu Classics amb la peregrina història que perdien audiència. Cal convenir, vist això, que hi ha CEO a les cadenes televisives que hi són perquè hi ha d’haver de tot, perquè ja em diran com estan rodades les pioneres del setè art. En fi, és que durant unes setmanes s’han anat projectant clàssics, en color per descomptat, encara que sense presentació inicial i tertúlia posterior. Des de fa dos setmanes, Tr3ce ha recuperat el format original. L’ha posat en mans de Jerónimo José Martín (Madrid, 1963), president del Cercle d’Escriptors Cinematogràfics d’Espanya, amb Juan Orellana i Gustavo Ron com a especialistes. Van debutar amb En el calor de la noche i avui divendres ho fan amb Los inconquistables de Cecil B. DeMille (1947). No està malament, però la taula no fa ombra a l’original.