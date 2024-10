Gol de ‘La Revuelta’!

Creat: Actualitzat:

A poc a poc, amb ingent tasca de formigueta, La Revuelta de David Broncano a La 1 va erosionant el lideratge de Pablo Motos a Antena 3 amb El Hormiguero. I també va fent-se palpable que la cosa ja no va de qui té o no millors convidats al plató. La clau va estant en l’actitud i en el bonrotllisme que es desprèn al programa. Aquest dijous, Motos, malgrat comptar en directe amb Gloria Gaynor, una icona de la música disco als 80, va ser clarament derrotat per Broncano (17,5 a 15,8, i a Catalunya la pallissa encara va ser més gran). I per què? Broncano va aconseguir una de les seues entregues més redones asseient al sofà els seus col·legues Andreu Buenafuente i Berto Romero. Feia temps que a casa no rèiem tant amb els gags de l’espai, i això que el presentador continua vocalitzant fatal. Hi havia tanta química entre ells que el minutatge es va fer curt, sobretot quan l’Andreu es va proclamar presentador i va fer jugar tots dos al Words, l’hilarant joc que es va inventar al radiofònic Nadie sabe nada que parodiava els concursos de mecànica incomprensibles.