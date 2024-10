Creat: Actualitzat:

Fa anys, uns quants ja, el senyor Pelegrí Pelegrí Pelegrí, lleidatà i pare de l’aleshores conseller d’Agricultura, Josep Maria Pelegrí, va deixar amb un pam de nas el presentador Jaime Bores quan, al programa Digan lo que digan, a la pregunta inicial, pura cortesia, que d’on era, va respondre amb una altra pregunta, “d’on soc o d’on vinc”. Ara ho hauria petat a les xarxes però aleshores encara no es coneixien. Doncs bé, això mateix podria aplicar-se a l’estrany programa que va emetre dissabte La 1, Colón, ADN, su verdadero origen, que va tenir un 21% d’audiència que, sumat a l’anterior partit Espanya-Dinamarca (amb un 31), va fer que l’estatal arrasés en audiència. Es tractava de, suposadament després d’anys d’investigació, dilucidar d’una vegada on havia nascut Cristòfor Colom. Val a dir que no ho van aclarir. Més aviat va semblar un concurs amb les banderes dels països aspirants que anaven quedant eliminades. Al màxim que es va arribar va ser a afirmar que era un jueu sefardita que hauria pogut nàixer en terres valencianes. Del seu origen a Tarroja de Segarra, no en van dir res.