La dana ho canvia tot

Creat: Actualitzat:

Ahir i avui la graella televisiva ha experimentat un canvi radical a totes les cadenes generalistes. Bé, dimarts ja va començar a fer-se evident (fins i tot Telecinco va tallar Gran Hermano per connectar en directe amb València), tret de TVE. A La 1 van emetre La revuelta i una pel·lícula; a La 2, res i al 24 Horas, quan el personal ja estava dels nervis, es van centrar en els casos de Begoña Gómez i d’Errejón. Ahir dimecres ja van rectificar suprimint el programa de Broncano per oferir especials informatius. A Mediaset no es van quedar enrere. A Telecinco van suprimir el programa de Jorge Javier per avançar l’inici de TardeAR. A Antena 3 van treure La ruleta i la Cocina de Arguiñano per allargar el Espejo público de Susanna Griso, enllaçar amb l’informatiu, i avançar l’arrancada de Y ahora, Sonsoles. Risto Mejide, a Cuatro, va reconvertir el seu programa en un informatiu i a La Sexta van esgotar les connexions en directe. I avui la cosa continuarà igual perquè, entre altres coses, hi haurà desembarcament polític a València i Castella-la Manxa.