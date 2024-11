Quan Espanya es paralitzava

Creat: Actualitzat:

Encara que no s’ho creguin, davant de l’allau de cadenes, plataformes i altres formats a través d’internet, hi va haver un temps, millor o pitjor segons gustos, en el qual en aquest país només hi havia dos opcions televisives: La 1 i l’UHF (posteriorment, La 2), ambdós d’RTVE. I quan un programa triomfava, ho feia de veritat enganxant milions i milions d’espectadors. Espanya, en moments puntuals, quedava paralitzada amb tot el personal pendent de la petita pantalla. Aquest va ser el cas, en aquests dies de novembre, però de fa 67 anys, de l’emissió de l’últim capítol d’una mítica sèrie: El fugitivo. Quatre temporades en aquest país, entre 1963 i 1967, amb 120 capítols a l’esquena sobre les dissorts d’un cirurgià, el doctor Richard Kimble, fugint de la policia després de ser condemnat a mort per l’assassinat de la seua esposa, que evidentment no va cometre. A l’últim moment aconseguia detenir el veritable criminal, el manco, per a satisfacció de l’audiència i de l’agent de la llei que el perseguia. La pel·lícula de Harrison Ford, anys després, va quedar com un joc de nens.