L’Esteban es passa a La 1

Creat: Actualitzat:

Ja ho havíem dit aquí mateix. Belén Esteban agradarà o no, perquè el seu target de seguidors és molt concret, però és un animal televisiu de primer ordre que arrossega milers i milers d’espectadors. El seu devastador èxit, amb una setmana d’interval, tant a La Revuelta com El Hormiguero, ha fet que a RTVE hagin mogut fitxa i la vulguin ja. A més, ja hi ha hagut embolics a la cúpula i al consell, i torna a tenir comandament a la plaça el seu gran valedor José Pablo López, defenestrat no fa tant per proposar-la per a Mira quién baila, que vol popularitzar, encara que sembli un contrasentit, la pública ja té fet el pas de l’Esteban per a Mañaneros. Si no és abans, el debut es produirà passat Nadal. Així mateix, l’únic punt que s’ha de resoldre és que la madrilenya desitjaria no abandonar Ni que fuéramos Shhh. Però si no pot ser, doncs no pot ser. A més a més, la seua filla Andrea li aconsella que canviï d’estil i, sobretot, de casa, encara que al matinal de La 1 es retrobarà amb alguns vells amics de Sálvame com Lydia Lozano, Alba Carrillo, Chelo i José Manuel Parada.