‘First Dates’ en fa 2.000

First Dates, el programa de cites a cegues dins d’un ordre, per descomptat, de Cuatro ja ha assolit la gens menyspreable xifra de 2.000 emissions que, sumada als especials, més les seqüeles en forma de First Dates Crucero, First Dates Café i First Dates Hotel, superen amb escreix aquest registre. En qualsevol cas, és tot un èxit que l’espai estrenat el 17 d’abril del 2016 continuï fresc com el primer dia i amb una audiència més que notable, tractant-se d’un programa diari i amb un públic d’allò més fidel. Crec que ja ho hem comentat aquí mateix. Al nostre bar futbolístic de referència cada dijous un grup d’incondicionals reservaven taula al menjador interior per seguir els avatars del programa, que continua amb el seu presentador fundacional, Carlos Sobera (Barakaldo, 1960), després de deu temporades. Aquest dilluns van celebrar les dos mil emissions rebent al plató parelles sorgides al fals restaurant. Ens van agradar la de Roberto i Javier (es van demanar matrimoni allà mateix), igual que Sonia i Eduardo, que es van prometre davant de les càmeres. Això és amor.