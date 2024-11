El fiasco del ‘Benidorm Fest’

Creat: Actualitzat:

El problema del Benidorm Fest, càsting que no repara en despeses, per escollir el representant de RTVE per al següent festival d’Eurovisió, és que ha nascut, o va nàixer per ser més exactes, amb mal peu. D’una banda, cap dels guanyadors de la publicitada gala no aconsegueix triomfar més enllà de Benidorm, que paga una pasta per acollir la prèvia festivalera, i per una altra, la designació del o els artistes que viatjaran a Europa queda en mans de les xarxes socials, els designis de les quals, com els del Senyor, són inescrutables. Així les coses, seguirem d’aquí a uns dies les expectatives d’aspirants que oscil·len entre els més complets desconeguts o veterans més o menys il·lustres, que busquen reverdir vells llorers. Després si, una vegada escollits, com passa a destemps immemorial, apareixeran en les quinieles com a clars favorits per, a l’hora de la veritat, acabar del lloc vintè cap avall. I una altra cosa. Tret de canvis d’última hora els candidats cantaran en castellà o en anglès. El català, gallec o basc, per citar altres idiomes, ni hi són ni se’ls espera.