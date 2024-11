La guerra de les exclusives

Creat: Actualitzat:

Al final, la culpa de l’última picabaralla entre Pablo Motos i David Broncano pels convidats d’El Hormiguero i La Revuelta és sempre de tercers, en aquest cas de representants i, al final, de no llegir-se la lletra petita, o gran, dels contractes de promoció. Però dit això, el que sí que ha quedat amb claredat meridiana és que els dos programes, les audiències els obliguen, es porten a matar i també allò de “a l’enemic, ni aigua”. El cas de Jorge Martín, flamant campió del món de MotoGP, obligat a no aparèixer en el xou de La 1, quan ja estava a maquillatge –l’entrevista es va gravar, però ja veurem si s’emet, o no, algun dia– perquè ja estava compromès, per contracte amb Dorna, per a aquesta setmana vinent. Això és només la punta de l’iceberg d’una guerra soterrada que no porta camí de tenir final. A Motos, tenint raó, el van perdre les formes. I la resposta de Broncano, de nota. A hores d’ara resulta, ni ja curiós, sinó sorprenent, el cas de Belén Esteban. En el termini de quatre dies va estar amb els dos i va polvoritzar rècords d’audiència en les dos presències.