Una altra (més) de romans

Molts, molts anys enrere, les pel·lícules d’aventures, subgènere de romans, popularment conegudes com a pèplums, se centraven en els cines de doble sessió i venien d’Itàlia. Van tenir repunts poc després amb títols com Quo vadis?; Espartaco o La caída del Imperio Romano, i a la tele, per descomptat, Yo, Claudio. Gladiator, a començaments dels 2000, va ressuscitar el gènere i al seu rebuf produccions com La última legión, La legión del Águila o Centurión. Ara, vint anys després, la seqüela de la pel·lícula de Ridley Scott ha produït un efecte similar. I així tenim que Cuatro ha estrenat aquest cap de setmana una minisèrie, d’ampli pressupost, que ja havia passat per la plataforma d’Amazon, Los que van amorir te saludan, que se centra en el mandat de l’emperador Vespasià, que encarna Anthony Hopkins, ple d’intrigues i corrupteles diverses. Si a Gladiator 2 les llicències històriques van que volen, aquí es peca d’excessiu rigor històric, la qual cosa redunda en pèrdua d’espectacularitat. En qualsevol cas, si els va el tema, vegin-la.