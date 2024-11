La revenja se serveix freda

Creat: Actualitzat:

I en aquest cas, caldria afegir, en plat doble. En l’absurda polèmica, i ja vam dir en el seu dia que tot va començar fins i tot abans que Broncano abandonés Movistar, entre El Hormiguero i La Revuelta, d’aquestes últimes setmanes amb el campió del món de MotoGP Jorge Martín, com a excusa, només ha existit un clar guanyador: RTVE. L’entorn de Motos va vetar la presència de Martín en l’espai de La 1, adduint un contracte d’exclusivitat. Bé. El Hormiguero li va fer l’entrevista i va ser derrotat per La Revuelta, que va convidar l’actriu i presentadora Laura Escanes, en principi menys mediàtica. Però el cas és que vint-i-quatre hores després, Broncano crida Jorge Martín per al seu programa mentre Trancas y Barrancas es queden amb un altre Martín, Dani, cantant de llarg recorregut. I què passa? Doncs que La Revuelta torna a apallissar el programa, fins fa bé poc intocable, d’Antena 3. Arribats a aquest punt potser hauríem de convenir que aquesta guerra ja no té gaire sentit. Millor callar, que cada un faci la seua i que després l’espectador decideixi sense més ni més.