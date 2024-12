De quants zeros parlem?

Creat: Actualitzat:

Un s’ha de treure el barret davant de Bárbara Rey. Independentment de les seues virtuts, que no posarem ara en dubte, com a vedet, cantant o actriu, ha sabut mantenir-se sempre el candeler mediàtic gràcies a les seues relacions sentimentals, la més sonada, és clar, la que va mantenir durant anys amb el rei Joan Carles, ara emèrit. Aquestes relacions, amb el monarca i moltes d’altres, i les seues relacions familiars, li van descobrir un altre modus vivendi, el dels platós televisius i les exclusives a les revistes del cor. Ara ha assolit el cum laude amb Mediaset. Arran de les declaracions del seu fill i la publicació de les fotos amb Joan Carles, havia interposat una milionària demanda contra la cadena de Fuencarral. La solució? Pagar-li una pasta, a canvi de retirar la demanda, per participar en tres programes. Es diu que a raó de 200.000 o 250.000 euros per presència. El primer serà aquest divendres, per escalfar les coses, i el dilluns dia 9, a tota orquestra, amb un especial conduït per Santi Acosta i Bea Archidona, on ho explicarà gairebé tot.. S’ha de fer lloc per al tercer.