Feliç aniversari, Dick!

Tret d’un inesperat contratemps d’última hora, l’actor Dick Van Dyke complirà 99 anys, i a més, en plena forma. No ha estat un gran de Hollywood però sí tremendament popular des del seu paper com a Bert en la universal Mary Poppins (Robert Stevenson, 1964), el dibuixant urbà i escura-xemeneies que enlluernava la màgica mainadera protagonista. Li podem perdonar fins i tot el seu rol de malvat, simpàtic, això sí, en un dels seus últims papers, a Noche en el museo (Shawn Levy, 2006), però on el recordarem sempre, almenys a casa, és com el Cap de Medicina Interna de l’Hospital General, Mark Sloan, un peculiar metge que tant cura pacients com resol crims, a Diagnòstic: Assassinat. Ara es compliran 30 anys de la seua estrena a Espanya (ni més ni menys que 178 capítols) en una familiar sèrie en la qual ajudava el seu fill policia, que a més és el seu fill a la vida real, a aclarir greuges. Ara, coincidint amb els dos aniversaris, en cadenes de segon nivell, tampoc cal posar-se formidables, reposaran els capítols. Estem expectants.