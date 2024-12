Ara s’estiren els cabells

Creat: Actualitzat:

Com són les coses. Quan els CEO de New Balance, marca associada amb Adidas, van planificar la campanya promocional de les seues sabatilles esportives per a la 2024-2025 poc podien imaginar-se el que passaria poc després. Van posar la seua imatge corporativa en mans, o peus per parlar amb més propietat, del futbolista brasiler Endrick Felipe (Taguatinga, 2006), figura emergent del futbol carioca acabada de fitxar pel Reial Madrid. Tanmateix, resulta que el jugador no ha acabat d’explotar i ara mateix té un paper més aviat residual amb Ancelotti, mentre que Lamine Yamal (Esplugues, 2007, tot i que criat al barri mataroní de Rocafonda) durant el procés va canviar de patrocinador i va deixar Nike, amb gran disgust de Laporta, per passar-se a la firma alemanya. I no només això, sinó que la seua trajectòria ha eclipsat Endrick completament. I així estan les coses. Lamine no anuncia New Balance i la influència del jugador merengue és més que relativa. Són riscos del joc, sí, i tot pot passar, també, ara mateix hi ha qui s’està estirant els cabells.