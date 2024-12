Un gran encert de La 2

Creat: Actualitzat:

Excel·lent idea de La 2 de reposar, durant la nit dels divendres, els quinze capítols (llargmetratges més aviat) de les tres temporades de La huella del crimen emesos el 1985, el 1999 i el 2009 i en els quals es recollien els més sorprenents i sagnants crims de la història delictiva espanyola. Ahir van poder veure les dos primeres entregues, Jarabo i El crimen de las estanqueras de Sevilla. El responsable de la idea va ser el barceloní Pedro Costa (1941-2016) que es va encarregar de la producció i fins i tot va arribar a dirigir-ne dos, però és que va convèncer la flor i nata del cine espanyol per participar en el projecte: des de Juan Antonio Bardem a Imanol Uribe passant per Vicente Aranda, Pedro Olea o Ricardo Franco. Això pel que fa a directors, però és que actors i actrius també van ser-hi tots. I una cosa que potser no recorden. Un dels capítols, concretament Amantes de Vicente Aranda amb Jorge Sanz, Victoria Abril i Maribel Verdú, va ser considerat tan bo que es va decidir no emetre’l per televisió i passar-lo directament al cine. Una altra gran idea.