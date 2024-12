‘La Marató’ perd audiència

Creat: Actualitzat:

Alerta! Això que perd audiència no significa que La Marató hagi estat un fracàs. Ni de bon tros. El 15,7 recollit diumenge la converteix en el programa més vist del dia a la televisió pública catalana, però això tampoc no treu que quedi per sota del 16,6 del 2003 o del magnífic 20,2 del 2021. Dit això, ens podríem preguntar el perquè. Un perquè que no afecta en absolut la quantitat recaptada que, mil a dalt mil a baix, és molt similar a l’aconseguida en cada edició. És més. Els 6.434.613 euros reunits al final del programa seran, sense cap dubte, molts més, quan s’hi puguin sumar altres quantitats aportades per la ciutadania de manera independent a les tradicionals trucades, Bizum o altres maneres recaptatòries. El problema, al nostre parer, rau en el fet que un programa tan llarg es fa pesat, molt pesat, i a excepció de la franja d’edat de 60 cap amunt, el personal ja es cansa de veure sempre el mateix. Avui La Marató té, per desgràcia, molta competència en plataformes i diumenge, a més, el Barça-Leganés, en el prime time.