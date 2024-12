Benintencionada i punt

Creat: Actualitzat:

La gala Inocente, inocente que emet des de temps immemorial La 1 d’RTVE ja s’ha convertit en un clàssic més de Nadal, igual que, per citar només un exemple, La Marató de 3Cat. I com a tal cal valorar-lo. Ja no té capacitat de sorpresa i els “enganys” a famosos, per part d’altres de famosos, són, i no és poca cosa, exercicis d’excel·lents interpretacions i perfectament guionats. Del que es tracta és de ser un entreteniment familiar, que se segueix fidelment any rere any, amb un objectiu benèfic. Aquesta edició, centrada en la dana que va assolar València. Excel·lent programa i solidari, a més. I no només això, líder d’audiència empatat amb el Dumbo de Tim Burton. Tanmateix, hi ha altres cadenes que inclouen innocentades en el seu programa sense la més mínima gràcia i fins i tot són ofensives, com la d’aquest dissabte a Fiesta amb Ana Luque, la col·laboradora més becària de totes, a la qual van enviar, per força, a entrevistar Jason Momoa sense saber anglès. I no, no era el protagonista d’Aquaman, sinó el seu doble. Al plató van riure molt. A casa, gens.