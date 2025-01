Empatx amb tanta cuina

Creat: Actualitzat:

Era tan evident l’estrepitós fracàs de l’estrena de Next Nevel Chef de Telecinco, que no va arribar ni de lluny als dos dígits, que no ha agafat ningú per sorpresa. La pesada promoció del concurs que va arribar a col·locar la seua presentadora, Blanca Romero, donant les campanades a Mediaset, no ha servit per a res. I és que és lògic. L’audiència ja està “empatxada” de tants realities culinaris, perquè això és el que són: realities en què la cuina és secundària. Es premien eliminacions i es valora a part l’art davant dels fogons des que La 1, amb els seus MasterChef en bucle, acapara hores i hores de programació. Això no és cuina. Divulgatius culinaris eren Vamos a la mesa, el pioner programa de Maruja Callaved, als seixanta; o l’inimitable Con las manos en la masa d’Elena Santonja; fins i tot el Cuines de Marc Ribas, sense oblidar el que presentava José Andrés abans d’anar-se’n als Estats Units o el de l’inefable Arguiñano a Antena 3. Si obviem aquests clàssics, totes les altres coses pot ser que siguin un xou, però d’ensenyar ensenyen més aviat poc.