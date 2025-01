Ja no hi ha línies roges

Creat: Actualitzat:

Ho hem deixat passar fins acabades les festes nadalenques per no emmetzinar-vos encara més pel que s’ha vist aquests dies en televisió, però hi ha una cosa que no podem passar per alt que ha deixat, almenys segons el parer de casa, tan malament els seus protagonistes com els responsables el fet que hagi pogut veure’s en obert, encara que fos en horari no infantil. Es tracta de les (pen) últimes declaracions d’Ángel Cristo Jr, al fòrum de Mediaset, contra la seua mare Bárbara Rey. Sí. Ja fa mesos que s’enfronten directe per a benefici de la cadena però és que aquesta vegada la cosa ha traspassat totes les línies roges deixant en baralla de pati d’escola les batusses entre Carmen Borrego i el seu fill Jose María Almoguera o les de Maite Galdeano amb la seua filla Sofía Suescun i el seu “pollastre” amb Kiko Jiménez. Aquí, el fill de Bárbara Rey va anar a explicar que, anys enrere, la seua mare, amb tanga de fil, s’estirava al llit perquè ell li fes massatges a consciència en zones “factibles de masturbació” (sic). No ho sé, però això no ens interessa en absolut i sabem si constitueix un fet denunciable.