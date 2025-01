Cal tancar fogons

Creat: Actualitzat:

L’estrepitós fracàs de l’estrena a La 1 Bake Off: Famosos al horno ens permet incidir de nou en una constatació que ja vam apuntar aquí mateix no fa gaires dies: el personal està ja saturat de tants programes entorn de la cuina. I ho matisem encara més. S’accepten els programes didàctics i divulgatius que expliquen receptes i llocs, de cap a cap de la geografia espanyola, on degustar-les, però es rebutja els realities, i totes les cadenes cometen el mateix error, on l’habilitat culinària és el de menys i el que prima són els mals rotllos, expulsions i teatrets diversos dels concursants, on seria igual el seu talent davant de paelles i olles que en el camp de la papiroflèxia. A MasterChef, en tots els seus vessants, cal donar-li ja un llarg descans; i així, amb tots.. des de la Batalla de restaurantes de Chicote que és un Joc de cartes mesetari, però amb un idèntic mal rotllo o fins i tot més que el xou de Marc Ribas. Doncs, al final, l’únic que perdurarà és el miniespai de Karlos Arguiñano perquè instrueix, delecta i ens fa salivar.