No esperàvem menys d’‘AR’

Ana Rosa Quintana, en el seu retorn a l’horari matiner de Telecinco, després d’un monumental fiasco en l’habitacle que li van muntar a Mediaset per a les tardes, no ha amagat les seues cartes. Per a què!? Deu pensar. Si tot el personal ja sap de quin peu calça. I a més entusiasma els seus seguidors, que no són pocs. Així les coses, envoltada dels seus pretorians tertulians, els de tota la vida, va arrancar el primer programa a tota vela. Així, la vam veure amb un editorial de cinc minuts en què a Pedro Sánchez li va dir de tot menys guapo. I després, amb aquesta gràcia que Déu li ha donat, va portar com a primera convidada Isabel Díaz Ayuso, que mai no havia estat al seu programa (és una ironia, per si algú no ho ha pescat) per a una entrevista en què les dos van tornar a atiar l’actual inquilí de la Moncloa. Ana Rosa la va justificar dient que la Isabel tenia moltes coses a dir. I les va dir. Sobretot quan va assegurar, sense enrojolar-se, que Sánchez la volia matar, suposem que en sentit figurat. I va rematar-ho amb una trobada al plató amb un doble de Trump fent-se carantoines.