Vigileu amb la Victòria!

Desmentint tots els malastrucs que vaticinaven un estrepitós fracàs, i descrèdit per a la institució que representa, la presència a El desafío a Antena 3 de Victòria Federica de Marichalar i Borbó (Madrid, 2000), cinquena en la línia de successió de la corona espanyola i neta de l’emèrit, el cert és que ja s’ha convertit en la revelació, per a bé, del concurs. Tret del fiasco en el seu debut en la prova d’apnea, val a dir que la més difícil de totes, ha anat a més i ja és segona a la classificació general, amb el liderat a quatre passes. Aquest divendres, sense anar més lluny, va sorprendre amb la seua habilitat en la prova de tir de precisió malgrat que també s’ha de reconèixer que la família borbònica és de reconeguda tradició i habilitat tiradora. El cas és que, després de cinc programes, cal convenir que els temors eren infundats. És cert que El desafío està gravat des d’abans d’aquest estiu i, per tant, susceptible a una posterior edició, i que a Vic se la tracta amb un afecte inusual, però la veritat és que té una actitud és encomiable i el seu comportament és exemplar.