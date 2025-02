Squirrel TV, nova a la plaça

Creat: Actualitzat:

Potser no se n’han assabentat o no se n’han adonat encara, però des de passades les festes nadalenques al TDT tenen un nou canal. Es tracta d’Squirrel TV, que ve a ocupar el buit deixat per Disney Channel que va parar d’emetre’s el dia de Reis, després de 27 anys ininterromputs d’emissió. Però com que ocupa el seu mateix espai, no han ni de molestar-se a resintonitzar el seu televisor. Es troba molt fàcil. I què és Squirrel TV? No és un canal amb contingut infantil, com el seu antecessor, no. Bàsicament, i tret d’alguna sèrie, està centrat en pel·lícules. Pertany a la companyia NET TV que és la que, per citar un exemple, compta amb Paramount Network, un altre dels canals clàssics de la TDT. Sí, és cert que Paramount programa títols de més pes al món cinematogràfic. Més clàssics, vaja, i permeti’ns la redundància. Abunden, més en el seu dia, les pel·lícules low-cost, telefilms i molt subgènere d’acció, encara que de tant en tant apareguin títols notables com el que poden disfrutar aquest migdia, Infierno en el Pacífico. En qualsevol cas, una opció més.