Més gags i menys entrevistes

La 1 d’RTVE s’ha posat en mode pinyó fix i sembla que intenta clonar els seus èxits d’audiència. D’acord, La Revuelta ha estat una gran sorpresa (cada vegada menys), però s’assembla, i molt, al també triomfador Late Xou. El cas és que aquest divendres es va estrenar José Mota No News, un xou, gravat prèviament perquè si fos en directe encara tindria el seu què, que no és res més que un batibull que no acaba de ser ni una cosa ni l’altra. Hi ha massa de tot. Presses, mal muntatge, molts moments, uns de molt bons (pocs), bons, regulars i fluixos (bastants), sobretot la penosa imitació de Los Chunguitos. També sobren presentadors. Quatre són excessius i Mota demostra que és un bon showman en el seu àmbit i molt fluix com a entrevistador, encara que imités gairebé en tot Motos, inclòs el ball. La part menys dolenta va ser Kiko Rivera, que encara va deixar un parell de titulars (sobre el seu pare i mare). Sobren seccions i ús de l’arxiu TV (per això ja hi ha Viaje al centro de la tele). Resultat: fluixa audiència, sense arribar als dos dígits i sense fer ni pessigolles a El desafío.