Un altre concursant emergent

Creat: Actualitzat:

Mentre El desafío d’Antena 3 ja enfila la recta final de l’actual temporada com a líder indiscutible de l’audiència de la nit dels divendres i amb Victòria Federica de Marichalar de Borbó com a estrella indiscutible del concurs d’habilitats diverses i amb Genoveva Casanova, la dona que per unes setmanes va fer trontollar la monarquia danesa passant d’allò més desapercebuda, ha aparegut un altre concursant que, amb paciència, discreció, tenacitat i traça, s’ha convertit en un altre dels protagonistes destacats del xou d’Atresmedia: Roberto Brasero (Talavera de la Reina, 1971). El teníem ubicat com l’“home del temps” de la cadena des del 2005 amb una manera original i despreocupada de conduir les prediccions meteorològiques de la casa, però poc més. Però fa un parell de temporades va acudir de convidat a una de les gales i ara ja és protagonista absolut. Li toquen sempre les pitjors, o més ridícules proves, però les supera, no tant en resultats com en actitud, però fa una setmana va guanyar amb l’apnea. Ara ja és al cim.