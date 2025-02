Un atac de bogeria mediàtica

Creat: Actualitzat:

A veure, no tenim res en contra del lleonès Jesús Calleja (Fresno de la Vega, 1965), un intrèpid aventurer que bevent de les fonts dels icònics Félix Rodríguez de la Fuente o Miguel de la Cuadra Salcedo, tant puja una muntanya com creua l’oceà o descendeix un insondable avenc, sempre en condicions extremes. Tanmateix, ens sembla una miqueta exagerat el ressò que ha tingut la promoció, perquè en el fons es tracta d’això, del seu nou documental, en tres capítols, Calleja en el espacio. Sí. Ha estat el tercer espanyol a superar l’espai, després de Pedro Duque i Miguel López Alegría, i el primer no professional a fer-ho, però es tractava d’un passeig, a tres mil quilòmetres per hora, de poc més de quinze minuts al coet New Shepard de l’empresa Blue Origin, per a milionaris aventurers, propietat de Jeff Bezos, el productor de la sèrie a través d’Amazon. Així, va pujar, va orbitar i va descendir al desert texà. Tot perfecte, però posar-ho en directe a Telecinco amb Carlos Franganillo i María Casado, d’informatius, al capdavant, no ho sé, sembla una miqueta exagerat.