L’homenatge ja tarda

Creat: Actualitzat:

Si volen apostem per veure quina cadena serà la primera a retre homenatge a la figura de l’actor Gene Hackman (San Bernardino, 1930-2025), un dels últims grans de Hollywood, trobat mort, als 95 anys, al costat de la seua esposa, Betsy Arakawa, concertista de piano de 63 anys, i del seu gos, a la seua mansió de Santa Fe a Nou Mèxic. Un succés envoltat d’estranyes circumstàncies que farà parlar, encara que les investigacions semblen avançar cap a una única direcció. En qualsevol cas, això és el menys rellevant de tot.

RTVE sembla la més indicada per a una selecció de les seues millors pel·lícules, que són unes quantes per recordar-lo, com Lex Luthor a Superman, el rebel general polonès d’Un puente lejano, el malvat president dels Estats Units a Poder absoluto, el policia Popeye de French Connection, el pastor irreductible de La aventura del Poseidón o el germà gran dels Barrow a Bonnie & Clyde. En fi, que n’hi ha moltes per escollir, i només hem esbossat uns quants dels seus millors títols. O sigui que ja estan tardant a fer-li l’homenatge.