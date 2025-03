I al final, guanya Motos

Creat: Actualitzat:

L’efecte David Broncano ha durat poc més que un trimestre. Va començar fortíssim al setembre i liderant en l’arrancada del prime time televisiu de dilluns a dijous, arribant a sorprendre tothom superant el fins aleshores invencible Hormiguero de Pablo Motos a Antena 3 forçant aquest costum tan nostre d’haver d’elegir: i tu de qui ets? De Motos o de Broncano? En trenta-vuit programes va ser el líder i va tocar sostre el 7 de gener quan La revuelta va portar com a convidada Belén Esteban. Des d’aleshores, el programa de La 1, sense ser cap daltabaix perquè mai ha baixat del 12 per cent, ha anat a menys i s’ha vist sempre superat pel xou de Motos a Atresmedia. És cert, tot cal dir-ho, que la seua productora s’ha posat les piles per elevar el nivell dels convidats que s’asseuen davant de Trancas y Barrancas i que a Broncano tampoc no l’han beneficiat els canvis d’horari cada vegada que La 1 emet futbol en la seua franja. El cas és que tot i que encara hi ha partit, la cosa ja està bastant clara.