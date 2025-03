...I al final, es va tirar

Creat: Actualitzat:

S’ha de reconèixer que hi ha personatges que estan tocats per una vareta especial que els fa diferents d’altres que, fent exactament el mateix, no aconsegueixen atansar-se, ni de lluny, als seus assoliments. Terelu Campos n’és un. No té carisma, ni telegènia, ni tan sols provoca empatia però quan surt a la pantalla no podem treure els ulls de la filla gran de María Teresa. Terelu va ser precisament la gran estrella de l’estrena de la nova temporada de Supervivientes. Ella, amb Jorge Javier com a mestre de cerimònies (està comprovat que només brilla en les gales en directe), va aconseguir que el reality arribés a un estratosfèric 22,7 que va deixar tremolant Hormigueros, Revueltas i Maestros de la Costura. I què va fer? Doncs mirant-ho fredament, res. Ser-hi i deixar-se caure des de l’helicòpter des d’una altura tan baixa i tan pròxima a la platja que fins i tot m’hauria atrevit a fer-ho jo. És clar, a mi no em pagarien 50.000 euros per setmana, i es quedarà un mes, sense fer esforços, mentre arriba l’altra estrella, Montoya.