Colombo i la seua gavardina

Ara mateix si se’n van, de dilluns a divendres és clar, a Paramount Network, després de la corresponent entrega de Poirot i Miss Marple, es retrobaran amb reposicions de capítols de Colombo (Columbo en la versió original), una sèrie televisiva estrenada el 1971 i que, amb anades i vingudes de la graella, es va prolongar fins al 2003. La protagonitzava l’actor Peter Falk (1927-2011). Era una telesèrie policíaca més però que tenia, i si la veiem amb amor encara té, el carisma en el mateix personatge: un tinent de detectiu dispers en la superfície però infal·lible en el fons, que vesteix malgirbat i amb una gavardina, el seu signe d’identitat, que reclama a crits anar a una tintoreria, a més de portar un ull de vidre (Falk el portava des dels tres anys a causa d’una malaltia ocular) i la permanent ombra de la seua dona, en la ficció, que sobrevolava cada capítol sense que mai hi aparegués. Ah, i a Colombo no se li escapava ni un criminal! Amb els seus mètodes toscos i unes preguntes, moltes vegades, sense sentit, acabava per derrotar els assassins per esgotament.