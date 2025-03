Muntats en l’audiència

Creat: Actualitzat:

Conten que Jorge Javier Vázquez ha pillat una eufòria que fa que no pugui passar pels passadissos de Telecinco. Dijous, amb ell de mestre de cerimònies, el seu Supervivientes va polvoritzar registres amb un 22,4. Al rebuf, el seu, fins ara discret, Hay una cosa que te quiero decir va ser el més vist de dissabte, encara que es pot matisar que per superar ¡Salta! d’Antena 3 tampoc s’ha de córrer gaire, però és que diumenge el Supervivientes: Conexión Honduras ho va petar literalment amb un 19,6% amb el salt de Montoyita i les seues frases de vergonya aliena escrites per algú de primer de guionistes. Però encara n’hi ha més perquè ara que a Mediaset han olorat sang no pensen afluixar el mos: dimarts arribaran a Hondures ni més ni menys que Anita Williams, l’ex de Montoya, i Manuel González, el causant que a La isla de las tentaciones Montoya explotés per dins (sic). Però és que a més a més, els tres, com si d’un refinat vodevil es tractés, no estaran amb els altres concursants. Ells tres aniran a treure’s els ulls a una platja exclusiva perquè ningú els molesti.