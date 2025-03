Sí, sí, sí, ‘Tu cara’ ja és aquí!

Creat: Actualitzat:

Cap a principis d’abril, Antena 3 té previst arrancar la dotzena temporada de Tu cara me suena, la joia de la corona de l’entreteniment familiar d’Atresmedia. Ja saben, per si no el coneixen, que la cosa va que un grup de famosets, coneguts i saludats, imiten amb veu en directe cantants de primer nivell. I això agrada molt als espectadors arrasant en audiències cada nit dels divendres, el seu hàbitat natural. Per a aquesta nova temporada, que ja s’ha començat a gravar, la gran estrella serà Bertín Osborne. Sí, ara que la seua carrera musical va clarament a la baixa intenta recuperar imatge, danyada així mateix per les seues baralles sentimentals, passant ara al grup d’imitadors quan, no fa gaire temps, era ell a qui imitaven. En fi, coses de la vida! L’altra gran novetat és que al jurat reapareix, un cop superats els seus problemes de salut, Àngel Llàcer que estarà al costat de Chenoa i Lolita Flores, dos de les jutges més veteranes, i Florentino Fernández, que tindrà la tasca de suplir Carlos Latre, que va deixar el programa per a res. I Manel Fuentes continua de presentador.