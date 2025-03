Creat: Actualitzat:

A mesura que es van coneixent nous detalls sobre La familia de la tele, el nou programa de xafarderies i maledicències, que La 1 estrenarà, de dilluns a dijous, a mitjans d’abril, no ens estranya que Marc Giró fugís espaordit quan li van proposar de conduir-lo. Ara se sap que no només María Patiño i Belén Esteban arriben a Prado del Rey, sinó que s’impliquen al nucli dur de Ni que fuéramos de Ten. És a dir, Kiko Hernández, Kiko Matamoros, Chelo García Cortés i Lydia Lozano. Aquests no seran fixos però gairebé. És una aposta molt arriscada per a la pública, no només per pagar les seues nòmines, ja que no pot comptar amb la publicitat, i perquè cal veure si la fidelitzada audiència de la cadena, acostumada a telenovel·les i magazins de guant blanc, accepten tots els tics que impliquen els antics inquilins de Sálvame. I més encara. També cal veure el davallant d’Aitor Albizu i Inés Hernand que compartirà comandament en terminis amb la Patiño. Per cert, a Ten ja tenen substitut a partir del 31: Tentáculos amb Carlota Corredera.