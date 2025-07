Adeu o a reveure?

Creat: Actualitzat:

Dijous va ser el comiat de Ni que fuéramos de Ten. Cutre, a l’estil del programa de tots els recollits de l’extint Sálvame. Llàgrimes de cocodril perquè se’n van a un món millor als estudis de La 1. El que no està clar és com encaixaran. La seua manera d’entendre la tele no sembla la tradicional de la casa, acostumada a altres tipus de programes.

O potser arrossegaran els nostàlgics de Telecinco que encara no han pogut oblidar el programa de més audiència, i prestigi, de Mediaset des de la seua fundació. A Ten ja ha arribat Carlota Corredera i els seus Tentáculos; La familia de la tele no serà oficial fins a mitjans d’abril. És lògic. L’equip ve de moure’s en un piset on tot estava a mà. Ara se’n van a Prado del Rey, de diferents dimensions, i han d’aprendre on és cada cosa: el camerino, la cafeteria, maquillatge, els lavabos... Potser hauran de posar-se el GPS al mòbil. Això sí, del que ja no podran disfrutar és del balcó del celobert, que tenien a dos metres i que utilitzaven per fumar-se un cigarret entre tema i tema.