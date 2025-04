Els continguts seran la clau

Creat: Actualitzat:

Doncs sí, el que semblava una aposta en una negociació de més alt calat entre Sánchez, Junts i Esquerra, sembla que va seriosament. Per la Diada, una data emblemàtica perquè es posin a caminar projectes audiovisuals en aquest país, començarà a emetre’s, a títol de prova, la nova cadena, de 24 hores non-stop, únicament i exclusivament en català. Es dirà La 2 Cat o 2Cat i la dirigiran els periodistes Oriol Nolis i Laura Folguera com a responsable de continguts. Injecció d’adrenalina per al català, últimament en dificultats, i creació de llocs de treball a Sant Cugat en abundància: guionistes, maquilladores, tècnics de tot tipus i condició, presentadors, de programes i de continuïtat, i un lloc “verge” perquè les productores col·loquin també els seus productes. Magnífic tot i que cal reconèixer que el projecte no serà barat. I després hi ha l’audiència, que es mourà en funció dels continguts. Arrossegarà el nou 2Cat el públic de TV3, o a aquest sector juvenil que no veu la tele més que en plataformes...? Sens dubte un projecte d’allò més il·lusionant.