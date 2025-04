El futbol és el que té

Creat: Actualitzat:

No cal fer-hi més tombs. Si vols tenir audiència en una cadena, programa futbol. Important, s’entén, però programa’l. Totes les altres coses queden per sota. És allò de pa i circ però al segle XXI. Ahir, sense anar més lluny, el Reial Madrid-Reial Societat de Copa va arribar a un 35,6 i més de quatre milions d’espectadors. Això en obert, perquè als que el van seguir a La 1, malgrat el postpartit a Teledeporte, caldria sumar-hi els de Movistar. Tota la resta, molt per sota. El Hormiguero, amb Karla Sofía Gascón, es va quedar en un impensable 12,1 i Supervivientes un 18,5 i això que el va fraccionar adequadament per no coincidir amb la pròrroga. Els CEO de RTVE, amb molt bon criteri, van suprimir el Late Xou de Marc Giró per a una millor ocasió. Van fer bé, perquè La Revuelta de Broncano va començar passada la mitjanit i amb tot encara va arribar al 12,1 aprofitant la inèrcia futbolera i perquè tenia al sofà els protagonistes Álvaro Cervantes i Miriam Garlo de Sorda, que s’estrena aquest divendres. A veure què haurà passat ahir dimecres amb l’Atlètic-Barça.