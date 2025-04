Bon viatge a Raticulín

Creat: Actualitzat:

El sevillà Carlos Cabello Rey (1945-2025) va gaudir d’una popularitat mediàtica més que notable a la dècada dels 90. Dit així probablement no els soni de res però si el recordem pel seu nom artístic, Carlos Jesús, segurament la cosa ja és diferent. El personatge que ens ha deixat aquesta setmana passada va ser un producte de l’extensa galeria de friquis descoberta per Javier Cárdenas, comunicador ara semioblidat, sense gaires escrúpols i que la seua especialitat era fer mofa i befa d’aquests nois amb l’objecte de l’audiència. Carlos Jesús es va donar a conèixer en el programa Al ataque del seu cunyat Alfons Arús i es va consagrar al Crónicas Marcianas de Sardà. L’home assegurava ser descendent directe de Jesús i amb contactes alienígenes a Raticulín, espai galàctic desconegut però poderós. Les seues frases mítiques van ser “Beneïts sigueu tots en el nom de Jahvè”, i una altra, en la qual anunciava una imminent invasió de 13 milions de naus intergalàctiques. El cas és que va córrer per estudis de ràdio i platós durant molts anys fins que va caure en l’oblit.