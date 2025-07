Els dubtes no es dissipen

Creat: Actualitzat:

Ja ens disculparan però continuen sense dissipar-se els dubtes sobre si La familia de la tele, que s’estrenarà el dia de Sant Jordi, a La 1 d’RTVE serà o no un èxit. El fet que 24 hores abans facin un especial arribant en carrosses al fictici barri de Bellavista des d’on s’emetrà el programa (un nou plató de la casa) i la promo que ja ronda pel canal no convida a l’optimisme. Encara no l’han vist?

És una (molt dolenta) paròdia d’El màgic d’Oz amb els protagonistes dirigint-se pel camí de rajoles grogues cap al que qualifiquen com “tornem a casa” i “res com a casa” amb el pirulí de Torrespaña al lluny. Gran error perquè ni Belén Esteban ni María Patiño, que doblen Dorothy; Kiko Hernández sense disfressa; Lidia Lozano (Espantaocells), Chelo (Dona de Llauna) i Víctor Sandoval (un lleó que fa miques el personatge original), mai han estat a TVE, per la qual cosa és impossible que tornin. A més, frases com “un programa per a tota la família” per afegir “ens hauran de posar més d’un rombe” no conviden a l’optimisme, la veritat és que no.