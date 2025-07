El líder se’n va de vacances

Creat: Actualitzat:

Ja ho havíem estat advertint des d’aquest racó. Passat l’efecte sorpresa i potenciant encara més el seu departament de producció per pujar el nivell dels convidats al plató, El Hormiguero supera cada nit La revuelta de Broncano des del febrer, tret de comptadíssimes excepcions. Val a assenyalar que el futbol, és a dir, Copa del Rei i els partits de la roja, dels quals RTVE té l’exclusiva, no l’han ajudat, per retards en l’inici d’emissió, però és que Pablo Motos ja li treu tres punts cada dia. A Catalunya potser no tant però sí a la resta de l’Estat espanyol. Així les coses, el líder indiscutible de la primera franja nocturna ha decidit agafar-se unes vacances per Setmana Santa. Dijous passat, amb Miguel Bosé, es va acomiadar fins Dilluns de Pasqua. Per cert, Bosé, malgrat deixar anar barbaritats per la boca, o potser per això mateix, va superar els dos milions d’espectadors. Antena 3 posarà reescalfats dels millors Hormigueros del 2025. La revuelta pot tenir una ocasió d’or per retallar avantatges, almenys fins dijous vinent.